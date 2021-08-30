Генерал Муженко признался, что мечтает воплотить в жизнь идею Пилсудского

30.08.2021 11:24 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украине нужно войти в военный блок с рядом восточноевропейских государств, чтобы влиять на ситуацию в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил бывший начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ (2014 — 2019) генерал армии в запасе Виктор Муженко.

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«Я недавно анализировал все имеющиеся региональные варианты, идею которых в свое время предложил еще Пилсудский в 1920-х годах, но тогда, к сожалению, это не удалось реализовать. Речь идет о создании своеобразного союза восточноевропейских государств. Сегодня это и инициатива Триморья, и Люблинский треугольник, и формат «Вышеградская четверка плюс один», – сказал Муженко.

По его словам, названные форматы могут быть первым шагом к созданию блока.

«Возможно, по безопасности напрямую нам стоит подумать о каком-то военном союзе. Тогда мы действительно имели бы право голоса и, наверное, благодаря этому улучшили бы свои перспективы вступления в ЕС. Блоком стран Восточной Европы можно было бы влиять на ситуацию во всем Европейском Союзе», – считает генерал.

«У нас есть мечты и амбиции. Я хотел бы, чтобы Украина имела такую ​​мощь и авторитет, и соответствующее отношение, как в свое время Русь с центром в Киеве. Это может стать серьезным проектом, но его реализация требует ментальных изменений. Ведь вопрос не только в деньгах, а больше в понимании исторического наследия. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности, который сейчас, к сожалению, навязывают», – резюмировал Муженко.

Отметим, что при Муженко ВСУ потерпели самые сокрушительные поражения в своей истории — разгром под Иловайском и Дебальцево.