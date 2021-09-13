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13.09.2021 11:14 (Мск), Правоохранительная системы Украины не работает – экс-министр внутренних дел Украины Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Криминал, Политика, Украина
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Генерал МВД признал, что правоохранительная система Украины не работает

Новости УкраиныЛишь малая доля преступлений в Украине расследуется правоохранителями до стадии предъявления обвинения и очень...

Лишь малая доля преступлений в Украине расследуется правоохранителями до стадии предъявления обвинения и очень немногие доходят до суда.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» Украины заявил генерал-полковник Анатолий Могилев, экс-министр внутренних дел Украины и бывший пглава правительства АРК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я когда читаю общую уголовную статистику, то у меня возникает вопрос ко всем руководителям: кто смотрит за тем, как у нас проходят все уголовные дела, рассмотрение уголовных дел, пока они не уходят в суды? Потому что там такие цифры, которые я объяснить не могу как профессионал», – отметил Могилев.

В качестве примера он привел статью 364 УК Украины.

«У нас в текущем году по этой статье – это насилие в отношении лиц уровня народного депутата, премьера, президента – открыто 15 уголовных производств. За эти 8 месяцев текущего года обвинение предъявлено по одному делу, а в суд направлено ноль дел. И это в отношении насилия против высших чиновников страны. А что говорить простым людям тогда? Как могут жить простые люди в надежде на защиту со стороны вот этой всей громадной правоохранительной системы, если в отношении высших лиц страны и итоги расследования нулевые?», – сказал экс-министр.

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