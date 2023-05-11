Генерал МВД рассказал о работе курируемых Западом ДРГ в России

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США и Украина после 2014-го года создали целую сеть ДРГ на территории России. Делалось это с расчетом на то, что в случае прямого конфликта, США делали ставку на быстрое поражение Украины и необходимость работы диверсантов на занятых российской армией территориях.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с 2014 года, после вхождения Крыма в Россию, после образования Донецкой и Луганской республик, специальные службы Соединенных Штатов вместе со спецслужбами Украины и с лидерами нацистских движений Украины стали создавать агентурную диверсионно-террористическую сеть на территории всей Украины. И также на территории России. В 19-м году появляется доклад Rand Corporation, где они говорят, что, скорее всего, война Украины с Россией будет краткосрочной, Россия быстро продвинется и весь упор надо будет делать на диверсионно-террористическую деятельность. И была создана обширная агентурная сеть», – сказал генерал.

«Тот человек, который привел в действие мину [при покушении на Захара Прилепина], он сказал, что в 18-м году завербован, то есть еще задолго до Специальной военной операции. Количество этих людей, по данным наших спецслужб, велико. Очень много людей пошло на эту вербовку. Более того, когда началась Специальная военная операция, через социальные сети, с помощью искусственного интеллекта, который позволяет очень быстро составить социально-психологический портрет человека любого и установить, способен он на такие действия или нет, как он настроен к России, как он настроен к Украине. И количество вербуемых через соцсети резко возросло. Это второй контингент уже пошел. Мало того, эта система GPT позволяет определить, против них работают спецслужбы или это действительно человек, которого можно вербовать. Все это задействовано на Украине, как на полигоне, где спецслужбы США отрабатывают свои самые последние методы вербовки и терроризма», – заявил Овчинский.