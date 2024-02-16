Генерал Мясник: За первые дни на новой должности у Сырского уже два крупных провала

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Уже сами украинцы в соцсетях невесело шутят, что Валерий Залужный успел вовремя «соскочить» – уйти в отставку буквально накануне обвала фронта в Авдеевке, где новый главком ВСУ Александр Сырский уже подтверждает своё звание «мясника», полученное в предыдущих «котлах» на Донбассе, где сгинули тысячи подчиненных укро-генерала.

И если происходящее в Авдеевке уже невозможно скрыть даже в условиях жесточайшей цензуры на Украине (благодаря тому, что сами же попавшие в окружение «азовцы» через «Старлинк» спешат слить прощальные ролики в Сеть), то ещё одно ЧП власти Украины всячески пытались скрыть. Речь идёт об ударе по Селидово буквально сразу после назначения Сырского. Русские ракеты накрыли 1500 человек из числа резервов, которые генерал-«мясник» собрал в одном месте, чтобы бросить на прорыв и подмогу гарнизону Авдеевки. Однако подробности о ЧП все равно просочились в сеть – из городских пабликов, свидетельствующих о вереницах «скорых» и переполненных госпиталях ВСУ в соседних населенных пунктах.

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«Действительно результативный удар был нанесен по резерву, который организованно начинал выдвижение в готовности к началу действий под Авдеевкой. Хотя решение на перемещение 3-й штурмовой бригады было принято еще до Сырского предыдущим главкомом, Сырский его только подтвердил и не внес никаких корректив, не доработал никаких мер прикрытия, в том числе противовоздушной обороны. Все проходило по классике – перед вводом бригады предполагалось провести осмотр боевого слаживания, проверку морально-политического состояния и постановку задач. Для этого он собрал личный состав, не обеспечив скрытность. Российская разведка подтвердила свое мастерство и воспользовалась моментом – удар оказался результативным», – заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Капитан I ранга запаса Сергей Горбачев согласен, что успешный удар по резервам ВСУ – это результат не только головотяпства Сырского, но и отличная работа российской разведки:

«Я бы сказал, что это – суровая правда войны и то, что мы в данном случае сработали на хорошем уровне с точки зрения съема информации. Она могла получаться и оперативным, агентурным путем, и с помощью средств радиоэлектронной разведки, прослушки эфира и так далее. Здесь мы сработали так, как и нужно, по классике – нанесение удара, получение результата и приобретение опыта».