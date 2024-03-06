Генерал НАТО: Наши военные находятся на Украине под дипломатическим прикрытием

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО


На Украине находятся военнослужащие стран НАТО, которые выполняют разные задачи в интересах своих правительств.

Об этом в эфире видеоблога «MDR Mitteldeutscher Rundfunk» заявил отставной генерал НАТО Эрхард Бюлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине находятся военнослужащие стран НАТО, которые выполняют разные задачи в интересах своих правительств....

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При этом, натовский военный уверяет, что эти люди якобы не выполняют боевые задачи, а прикомандированы к посольствам своих стран.

«В каждом случае на Украине временно или на длительный период находятся военнослужащие отдельных стран, в том числе британские. Но они выполняют такие задачи, как сотрудничество с украинскими властями в области поставок оружия, логистике, заказов на запчасти.

Некоторые страны использовали своих солдат для защиты своих посольств. Например, морские пехотинцы США в посольстве США, итальянские карабинеры. У нас это делает федеральная полиция или спецназ федеральной полиции. В том числе и военные штабы», – сказал генерал.

«Некоторые посольства были усилены, чтобы сообщать в столицы, организовывать сотрудничество в области поддержки и так далее. Не следует забывать, что во всех спецслужбах есть военнослужащие, которые временно или постоянно освобождаются от службы для их работы в службах.

Всех этих солдат объединяет то, что они не находятся там на военной службе, а аккредитованы в посольствах указанных стран», – заявил Бюлер.

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