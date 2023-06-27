Генерал НАТО: Пора поднять ставки и уничтожить Крымский мост

Запад может поднять ставки, дав Украине возможность разрушить Крымский мост и нанести удар по Черноморскому флоту.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил бывший замкомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ширреффа, таким образом, Украина «даст в лицо» России.

«Нужен реальный мощный ответ международного сообщества. Глава вашей службы внешней разведки блистательно сформулировал это, когда я был на коллективной встрече с ним в Киеве немногим больше месяца назад. Он сказал, что единственный способ иметь дело с русскими – это сначала бить их в лицо, а потом говорить.

Таким образом, говоря метафорично, международное сообщество и НАТО должны ударить Россию в лицо, давая понять, что есть последствия за ее действия. Я считаю, нужно дать Украине возможность нанести урон русским, например, уничтожив Керченский мост, попав в Черноморский флот в Севастополе, и повысить ставки, сделав четкое заявление о членстве Украины в НАТО», – заявил Ширрефф.