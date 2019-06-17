Генерал НАТО: Путин ждёт момента, чтобы отомстить за сербов в Косово

17.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Американский генерал Уэсли Кларк, который командовал бомбардировкой Сербии в 1999 году, предупредил албанских сепаратистов в Приштине, что их ждет открытый конфликт с Россией из-за притеснений сербов в Косово.

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Как пишет сербское издание Informer, Кларк предостерег албанцев, что Россия будет готова открыто поддержать Сербию в случае вооруженного конфликта с самопровозглашенным Косово. Глава российского государства «просто ждет своего шанса», утверждает НАТОвский генерал.

При этом американский военачальник традиционно свалил ответственность за кризисную ситуацию с больной головы на здоровую, обвинив в дестабилизации обстановки именно Россию, а не подконтрольную США сепаратистскую верхушку в Косово, которая ввела блокаду сербских анклавов и проводит там карательные полицейские акции, а также выдвигает претензии на новые земли Сербии.

«Это кризис, который ждет своего момента, и он начнется, когда Путину это будет нужно. Он просто ждет своего шанса. Возможно, здесь, в Косово, а возможно, и на Украине, возможно, в странах Балтии», – заявил генерал Кларк в интервью приштинскому РТК.

Комментируя эти утверждения, бывший подполковник сербской Контрразведывательной службы (КОС) Любан Каран высказал мнение, что американский генерал выполняет старые пропагандистские трюки.

«Кларк, на этот раз заранее, амнистирует тех, кто постоянно провоцирует конфликт, и это его близкие партнеры из Приштины. Ясно, что Кларк намекает на то, что Сербия может начать возможную войну при поддержке России. Однако именно американцы оправдывают свое присутствие на военной базе Бондстил в Косово, утверждая, что русские только и ждут возможности попасть в Косово. Из всего этого верно только то, что русские наверняка предоставят всю необходимую помощь и поддержку Сербии, если албанцы начнут новую войну с ней. И это генералу Кларку совершенно ясно», – подчеркивает Каран.

Милисав Паич, президент Сербского внешнеполитического общества, говорит, что заявление Кларка является классической манипуляцией.

«Перед лицом ежедневных провокационных заявлений и действий Харадиная, Тачи, Весели и других, включая нападение Спецназа ROSU на север Косово, чтобы бросить вызов Сербии, заявление Кларка является выражением лицемерия и попыткой перенести ответственность за возможную эскалацию насилия на другого», – сказал эксперт.