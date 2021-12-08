Генерал НАТО выступил против программы сдерживания России

Депутат парламента Хорватии – генерал-майор Анте Пркацин, член Хорватского национального движения, чей прадед и дядя участвовали в Первой и Второй мировой войнах, сражаясь против России на стороне сил Тройственного союза и Оси, заявил, что не поддерживает участие хорватских военных в нынешней НАТОвской программе сдерживания России и выступает против их отправки на российскую границу.

По мнению генерала, как бы то ни было, но Россия никогда не провоцировала военных конфликтов и всегда старалась поддерживать с Хорватией нормальные деловые отношения, даже во времена хорватско-сербской войны в 1991–1995 годах, и он очень надеется, что новая историческая ошибка и несправедливость по отношению к России всё же не будет совершена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я схватился за голову, когда понял, что они отправляют хорватских солдат по программе НАТО на осаду России», – сказал Пркацин во время выступления в парламенте.

«Вместо того, чтобы ковыряться в России, ЕС должен разобраться с ячейками ИГИЛ, проникшими в среду мигрантов», – также добавил генерал.

Игорь Книжек, хорватский писатель, политик, член Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение», так пояснил «ПолитНавигатору» неожиданное выступление генерала.

«Большинство хорватов против такого рода издевательств над нашими военными. И я сам придерживаюсь мнения, что у Хорватии сложились дружеские отношения не только с США, но и с Россией, с последней даже и братские, ведь мы славяне, поэтому, если хорватские солдаты и должны пойти к российской границе, то только по одной причине – вместе с русскими защищать Россию от империалистических нападок Запада, как когда-то и русские помогли Югославии освободиться от нацистских оккупантов», – сказал Игорь Книжек.

«Генерал Пркацин – наглядный пример того, что, несмотря на постоянную антироссийскую пропаганду и давление со стороны США и ЕС, далеко не все НАТОвские военные, в том числе и высокопоставленные офицеры, хотят идти на конфликт с русскими, отлично понимая, что в национальных интересах их стран, нужно не воевать, а сотрудничать с Россией. И таких здравомыслящих людей с каждым годом становится всё больше, особенно в славянских странах», – комментирует ситуацию Андрей Родионов, политик, руководитель Международного движения «РУСОВ».