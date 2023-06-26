Генерал: Никого сейчас не снимут и не поменяют. А за мятеж полагается расстрел

Министр обороны Сергей Шойгу, отставки которого требовали мятежники во главе с Евгением Пригожиным, в понедельник продолжил исполнение обязанностей на прежней должности.

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Военное ведомство сообщило, что Шойгу проинспектировал группировку «Западную» в зоне СВО. Правда, скептики утверждают, будто обнародованный ролик о полёте министра в штаб группировки снят еще до начала переворота – на прошлой неделе.

«Про это видео все говорят, что это консерва. То есть снято уже давно. Но то что его разместили о многом говорит, согласитесь», – замечает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Все вопли о том, что где-то кого-то снимут, поменяют. Никого сейчас не снимут и не сменят, президент не пойдёт на ультиматумы. У меня есть свое отношение к этим людям, оно не очень хорошее, но это люди, которых назначил президент, никто кроме него не имеет право даже «мяу» сказать по этому поводу», – заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

«Никто не может в стране ставить ультиматум президенту, планировать перевороты… В военное время за такое пристреливают на месте», – еще раз подчеркнул он.

По словам Гурулева, «вагнеровцев» в Москву без боя никто бы не пропустил.

«За короткий срок, пока вагнеровцы шли маршем на Москву, мы успели подготовить два рубежа обороны: один по Оке, второй по бетонному кольцу. Мы мобилизовали все силы, которые были в Москве и окрестностях, были готовы принять бой. Я разговаривал с офицерами, из которых были созданы сводные экипажи, слушателями академии, они чётко заявили, что президента не предадут», – утверждает депутат.

«Здание в Ростове, которое контролировали вагнеровцы, оно мне родное. Сегодня это не штаб Южного военного округа, на сегодня это главный пункт управления всей специальной военной операцией, это основа. У вагнеров были пропуска, с ними работали, им доверяли, а они предали. Президент назвал это предательством, иной трактовки быть не может», – еще раз заявил Гурулев.

Кстати, интересно, что либералы, которые также пристально следили за действиями «вагнеровцев», возлагая надежды на беспорядки и переворот, теперь сравнивают Пригожина с блогером-уголовником Алексеем Навальным.

«Пригожин так же, как и Навальный, опирался на собственную узнаваемость, популистскую риторику и предполагаемый высокий уровень недовольства режимом, который якобы должен сдетонировать, если его грамотно встряхнуть. Следует отметить, что риторика Навального и Пригожина в последнее время практически совпадали, а узнаваемость была приблизительно на одном уровне, но у разных аудиторий… Пригожин… ждал, что фронт посыплется, и это резко изменит общественно-политическую ситуацию в стране вообще и настроения в армии в особенности. Готовился. Не спешил. Однако жизнь распорядилась иначе, и Герасимов подтвердил те оценки, которые ему давал Залужный… Опыт Навального и Пригожина бесценен. Учатся не только на своих ошибках», – пишет политолог-иноагент Владимир Пастухов, давая понять, что враги России готовят новые попытки переворота.

Политолог Алексей Чадаев, в прошлом идеолог партии «Единая Россия», указывает, что желающие стремительной смены Шойгу слишком наивны.

«Вспоминая стрелковскую критику СВО первых месяцев — а там центральным пунктом была проблема дефицита сил группировки и необходимость срочного проведения мобилизации. Я в то время вздыхал, понимая целый список причин, почему это невозможно. Даже осенью, когда мобилизация случилась-таки, я считал чудом и подвигом, что она вообще состоялась хоть в таком виде; но подвигом скорее губернаторов и региональных команд, чем военкомов. Те бы сами по себе… ну, понятно. Я не большой поклонник действующего министра обороны. Но главное, чего не понимают критики: он все годы делал именно и ровно то, чего от него просили. Он не строил армию, пригодную для серьёзной войны. Он строил армию-артефакт для телекартинки про наследников вековой славы (внутриполитическая задача) и для надувания щёк в расторговках с Западом (внешнеполитическая задача). И это устраивало если не всех, то громадное большинство (лидер списка ЕР на последних выборах в ГД, напоминаю). Которое даже и думать не хотело, что большая война возможна не где-то там завтра, а где-то тут сейчас. И, значит, невелик грех (но зато большая экономия сил) «казаться, но не быть». И отсюда тезис. Работа над строительством армии начинается с работы над строительством общества… Возможности армии — проекция энергии и воли общества. И вот их пределы надо видеть и понимать очень ясно. В стране, где двадцать лет главный публичный лозунг системы был «повышение качества жизни», армия будет именно такой, какая она есть сейчас», – напоминает Чадаев.