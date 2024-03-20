Генерал Пентагона: Деньги для войны на Украине укрепляют США и НАТО

США продолжат поддерживать Украину и призывают к этому партнёров, поскольку это укрепляет оборонно-промышленную базу НАТО.

Об этом в ходе пресс-конференции на авиабазе Рамштайн в Германии заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Союзники и партнёры в совокупности выделили более 88 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. Эта поддержка помогает не только Украине, она укрепляет НАТО. Это помогает укрепить оборонно-промышленную базу США, Европы и всего мира, это обеспечивает нашу собственную безопасность.

Коллективная поддержка обеспечит успех Украины сегодня и в будущем. Как сказали Байден и Остин, США будут продолжать поддерживать Украину.

Мир и безопасность – это больше, чем слова, это больше, чем просто вера. Мир и безопасность требуют постоянной работы и постоянных действий. Контактная группа по обороне Украины продолжит свою работу по достижению мира и безопасности для Украины и для всех», – объявил Браун.