Генерал полиции шокировал цифрами незаконного оборота оружия на Украине

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На Украине с начала 2023 года было изъято 1600 гранатометов, которые пытались вывезти из зоны боевых действий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции генерал Вадим Дзюбинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что правоохранители прекрасно понимают риски, с которыми сталкивается и может столкнуться Украина после войны, и осознают, что часть оружия «может перейти в незаконный оборот».

Генерал полиции добавил, что с начала 2023 года было из незаконного оборота изъято 4.793 единицы оружия.

«Из них почти полторы тысячи – это автоматическое оружие, почти тысяча – короткоствольное. Ну и 1600 гранатометов», – несколько смущенно добавил Дзюбинский.

Он утверждает, что информация за 2022 год «почти идентичная», а изымают оружие практически в каждом регионе.

При этом, подняв тему функционирования блок-постов, он признал, что оружие пытаются вывезти и за границы Украины.

«Блок-посты работают не только для проверки документов, но и, в первую очередь, для недопущения попадания оружия как из зоны боевых действий, так и с территории нашего государства в другие страны. На территории государства находится 330 блок-постов, на которых за 2023 год (по сегодняшний день) было разоблачено 887 человек, которые пытались незаконно перевезти оружие с одной территории на другую», – говорит генерал.

По его словам, на блок-постах изъято 374 единицы оружия, порядка 2500 гранат и почти 200 тысяч патронов.

«То есть – это оружие, которое попадает из зоны боевых действий на территории, где такие действия не ведутся», – уточнил полицейский.

При этом сразу же стал уверять, что среди изъятого оружия нет поставленного с Запада – “в основном трофейное” российского или советского образцов.

Впрочем, он признал, что попадаются среди изъятого оружия гранатометы иностранного производства, но уверяет, что «это одиночные случаи», хотя и не приводит статистику.