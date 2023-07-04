Генерал потребовал от военкоров «закрыть кипиш» вокруг плацдарма ВСУ у Антоновского моста

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ВСУ до сих пор не выбиты с плацдарма у Антоновского моста, здесь продолжаются кровопролитные бои, рассказал «ПолитНавигатору» глава движения «РУСОВ» Андрей Родионов, ссылаясь на данные от командиров, воюющих на Херсонском направлении.

«Если кратко, то много 200-х и 300-х с обеих сторон. Наши штурмовые группы не могут добиться желаемого успеха, несут большие потери. Враг вообще не считается с потерями и грамотно использует свои преимущества, в частности господствующий правый берег Днепра. Не всегда есть возможность даже забрать своих раненых и убитых», – сказал Родионов.

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Он привел сообщение от одного из командиров, который пояснил, почему по официальной информации проблема плацдарма ВСУ сначала отрицалась, а потом было заявлено о его ликвидации ударом «Искандера», однако в реальности выбить противника до сих пор не получилось.

«Боялись сообщить наверх всё как есть. Боятся докладывать более старшему начальнику реальную обстановку. Трясутся за свои должности. Мы никак не можем отойти от показухи», – процитировал Родионов ответ бойца.

Он также напомнил, что на Запорожское направление как потенциально самое опасное были переброшены наиболее боеспособные подразделения.

Обозреватель Юрий Подоляка подмечает, что в итоге результат налицо.

«Если сравнивать с Херсонским направлением в районе Антоновского моста, создается впечатление, что воюют две совершенно различные армии», – отметил он.

Обозреватель Борис Рожин считает, что ВСУ не считаются с потерями возле Антоновского моста, поскольку для них важно отвлечь российские силы на данный участок – противник «продолжает подготовку к возможной попытке вспомогательного десанта на Днепре» в другом месте.

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев настаивает, что военкоры зря поднимают шум по поводу ситуации вокруг Антоновского моста.

«По поводу плацдарма на левом берегу Днепра надо кипиш закрыть, здесь вопрос в том, что на сегодняшний день вода ушла, вылезло много островов, они стали больше, под опорами Антоновского моста украинцы себе позицию оборудовали, за нее прячутся. Туда постоянно пытаются подвезти людей, технику, все остальное. Не надо их оттуда вышибать, каждый день уничтожается столько врагов, если мы их оттуда выбьем, то они уйдут на правый берег, а так они расходуют силы и средства, наша артиллерия наносит им значительный материальный ущерб. Я разговаривал с военнослужащими из группировки, которая там работает, там нет никакой угрозы. Это отвлекающий удар, основной приходится на Ореховском направлении, на Временевском выступе», – сказал Гурулев в эфире ТВ.

Херсонский губернатор Владимир Сальдо, кстати, продолжает утверждать, что плацдарм ликвидирован.

«Лично разговаривал с командующим группировкой войск «Днепр» — операция по уничижению врага у Антоновского моста была чётко спланирована, поэтому дала такой хороший военный результат. Сегодня ночью снова была попытка противника перебросить под мост на левый берег мелкие группы на двух лодках, однако окончилась она всё тем же. Поражает кровожадность киевского режима. Они чётко понимают, что те, кого они направляют через Днепр, будут уничтожены, но продолжают такое делать. Это показуха для их западных кураторов, военного смысла в переброске двух-трёх лодок нет», – заверил Сальдо в телеэфире.