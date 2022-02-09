Генерал, придумавший «подлёдных нацистов» с летающими тарелками, призывает к отставке Путина

Новости Украины

Российские либералы обрели неожиданно для себя нового героя – генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова. От имени официально не зарегистрированного «Общероссийского офицерского собрания» он опубликовал письмо, в котором обвинил руководство России в искусственном разжигании конфликта вокруг Украины и потребовал отставки президента РФ Владимира Путина.

Ивашова уже ловили на фальсификации подобных писем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в 2018 году «Общероссийское собрание офицеров» выступило за легализацию ЧВК. Однако когда журналисты попытались пообщаться с наиболее известными подписантами, выяснилось, что те не только ничего не подписывали, но и вообще не знают о письме и «Общероссийском собрании офицеров».

Однако сейчас демарш Ивашова пришелся уж больно в кассу, и никто даже не проверяет, кто те «76% офицеров», которые его якобы поддерживают.

«Генерала, похоже, напрягло то, что напрягает и всех нас (просто он лучше понимает) – военные игрища, даже если желания развязать войну нет, легко могут в эту самую войну перерасти», – поспешил солидаризироваться с поклонником СССР Ивашовым беглый олигарх Михаил Ходорковский в своем телеграм-канале. «Ивашов – это вам не Стрелков-Гиркин, это для «патриотического» лагеря фигура, можно сказать, знаковая. Он геополитикой занимался и против расширения НАТО на Восток выступал ещё тогда, когда Путин и слов-то таких не знал. Тот факт, что в своём заявлении Ивашов практически неотличим от либерала, – событие если и не знаковое, то, как минимум, незаурядное», – радуется либеральный политолог Аббас Галлямов.

Ивашов часто выступал в СМИ и на мероприятиях патриотического толка. Согрешил с ним и «ПолитНавигатор», даже интервью брали о приштинском прорыве. И просто закрыли глаза на то, что генерала постоянно уносило в самые неожиданные стороны. Так, он на полном серьезе рассуждал о «цивилизации насекомых». Подредактировали и забыли.

Теперь по зыбкому льду генеральского сознания пробираются либеральные СМИ. Первый опыт «Эха Москвы» можно считать почти удачным. В сегодняшнем эфире Ивашова снесло только один раз, да и то, можно считать, недалеко.

«Мне и раньше говорили, что Путина менять не на кого. Я спросил, сколько мужского населения у нас выборного возраста. Это свыше 40 млн. Каждый из этих 40 млн будет не хуже, а, скорее всего, лучше Путина. Любой нормальный человек сразу расставит профессионалов вокруг себя. Пусть они уже в преклонном возрасте. Создаст, как я Путину когда-то предлагал, комитет старейшин – мудрецов», – изрек Ивашов рецепт спасения России.

Патриотический лагерь отстреливается от скандала, приводя нелицеприятные сведения из биографии генерала. Там и абсолютно не боевая адъютантская карьера, и увольнение из армии на волне коррупционного скандала.

Но ярче всего характеризует Ивашова не его политическая позиция, а исторические изыскания. Правда, широко известны они в специфической среде зрителей телеканала РенТВ. Генерал не полном серьезе проповедует теорию «подледных нацистов».

Якобы еще до начала Второй Мировой войны СС и КГБ искали Шамбалу в Гималаях. Там они узнали о существование полости в недрах Земли. Вход в дивный подземный мир открывается на полюсах. Туда и устремились фашисты на подводных лодках во главе с Гитлером, когда советские войска подошли к Берлину.

На поиски тайного укрытия отправились в Антарктиду после войны и русские, и американцы. Там участники экспедиции видели Гитлера, но были атакованы с летающих тарелок.

«Атаковали подводные лодки под водой, видеть их не могли. Я ходил на этой подводной лодке. Тогда были акустические системы, и они измеряли, что были атаки в отношении наших подводных лодок, но их не обстреливали. Со всех моряков взяли подписку о неразглашении, но они многого и не знали, знали больше офицеры контрразведки», – рассказывал Ивашов в интервью.

Весь этот бред достаточно широко тиражировался и аргументировано опровергался настоящими историками. На странности генерала Ивашова предпочитали не обращать внимания. И зря. Сумасшествие любого тщеславного человека общественно опасно.