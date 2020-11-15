Генерал: Путин с большой тревогой говорил о ситуации. Он всё видит и знает

15.11.2020, Москва, Владимир Гладков

В Кремле знают, что механизм, послуживший для стабилизации страны после распада СССР и 90-х, отработал своё, и теперь России нужна новая модель развития.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский Интерес» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слишком много залихватских оценок среди населения, слишком много «я бы сделал так, а он делает не так», и так далее. Ситуация в стране сложная, страна ещё не вышла на нужный путь ещё, наверное, выйдет.

Я имел беседу с президентом в феврале 2017 года, он с большой тревогой говорил о ситуации… Он её видит и знает. Выстроена стабильность, выстроена иерархия, вертикаль власти, а движения нет. Нужна новая система функционирования власти государства.

Говорят «Советский Союз» – оно уже провалилось, уже ясно. Хорошо, вот система, которая в 90-е годы, ну, её подправили, она тоже не даёт результатов – правильно, два пути пройдены», – заявил Решетников.

«Наша проблема сейчас, и на это должен решиться президент нынешний или если будет другой, но у нас времени нет. На это должен решиться президент, надо в полный голос уже говорить об этом: всё, эти сдержки и противовесы – всё отработано, этот механизм отработал. Он был нужен для стабилизации ситуации после Советского Союза и 90-ых годов, это в комплексе вся проблема огромная. И это должно быть сверху, у нас в России желательно всегда сверху», – добавил эксперт.