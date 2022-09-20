Генерал: Путин введёт режим КТО. Какие будут последствия

Новости Украины

После воссоединения с Россией Донбасса и освобождённых от ВСУ территорий Украины, в соответствии с законодательством, руководство РФ введёт режим контртеррористической операции.

Об этом в эфире Первого канала заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам ничего не мешает в рамках СВО дальше двигаться. Но ведь это ж территории Российской Федерации, значит, – территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, сейчас в Николаевской области, будет введен режим контртеррористической операции. У нас все это прописано в законе, как что происходит, и так предполагает. В рамках КТО – здесь, скорее всего, поставки последних энергоресурсов по всем этим трубопроводам, которые там по Украине проходят, они закончатся. Априори, они встанут, коль режим КТО наметился. По вопросам мобилизации можно говорить, может быть, о частичной, а, скорее всего, о создании условий для набора именно добровольцев в том необходимом количестве, которое нам будет нужно для того, чтобы решить те задачи. В рамках вновь открывшихся обстоятельств ничто им не мешает в рамках специальной операции провести стратегическую операцию по нанесению поражения критически важным объектам. А это объекты энергетической инфраструктуры, объекты водные, даже не говорим про мосты и все остальное. Вы просто представьте на один момент, что в течении недели вся Украина, скорее всего быстрее, она будет просто без электроэнергии и что случится через десять дней после этого. Я вас уверяю, что ездить ничего не будет, страна станет полностью в известное положение, как на грядке, передвижение войск будет крайне затруднены, потому что пойдут потоки беженцев по тем дорогам и путям на Запад, и любой подвоз чего либо-будет крайне затруднительный. Это надо сделать, потому что не надо об этом говорить и ломать голову», – сказал Гурулёв.