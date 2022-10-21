Генерал рассказал, как в России модернизируют старые советские танки

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Боевые действия привели к тому, что в российской армии стали востребованы старые виды вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

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«Военные действия требуют корректировки вооружений. Вот сейчас оказывается, что востребованными к боевому применению у нас стали советские танки Т-62М, которые производились в СССР в 60–70-х годах. Их сейчас, по моим данным, осталось в РФ в военных арсеналах несколько тысяч», – сказал генерал «Независимой газете».

Он также рассказал, как проходит модернизация этой бронетехники на заводах.

«На танки устанавливаются новые прицелы и тепловизоры, цифровые радиостанции, динамическая защита и решетчатые противокумулятивные экраны. Для 115-мм гладкоствольной пушки разрабатываются и будут поставлены новые высокоточные выстрелы, позволяющие эффективно уничтожать цели на дальности до 2 км», – говорит собеседник издания.

По его словам, Т-62 по сравнению с другими более поздними типами российских танков более надежны, поскольку имеют четвертого члена экипажа, заряжающего.

«Эти танки достаточно маневренные и легче в эксплуатации, ежедневном техническом обслуживании. У них меньший процент поломок и задержек при стрельбе из штатного орудия», – утверждает Неткачев.