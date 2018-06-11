11.06.2018, Москва

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Генерал разведки рассказал о секретной помощи США Украине

Украину от наступления на республики Донбасса сдерживает только Российская Федерация.

Такое заявление в эфире ютуб-канала PolitWera сделал Леонид Решетников, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он утверждает, что США тайно помогают Украине намного серьёзнее, чем это показывают в СМИ.

«Всё, что можно делать, не вызывая очень острой реакции России и может быть других стран, они (США – ред.) делают. Ну а подпольно, нелегально делают намного более жесткие, смелые и очень невыгодные для нас решения. Поэтому заправщики – заправщики, но что они ещё поставляют через третьи страны на Украину – это другой вопрос, как они вооружают украинские вооруженные силы», – сказал Решетников.

Он обратил внимания, что президент Путин во время «Прямой линии” дал однозначно понять Киеву, что Российская Федерация не останется в стороне в случае обострения конфликта.

«Главная тема, может быть она так явно не звучала, но, как я представляю нашего президента из прошлой жизни, это было предупреждение Порошенко. Оно было наверняка сформулировано в каких-то может быть не жестких тонах, но очень определённо, что не вздумайте. Это он сказал публично и использовал это в разговоре наверняка. Поэтому Украину сдерживает только это. Хотя даже не вся Европа поддерживает такое решение провокации и нападения на ДНР и ЛНР их так не беспокоят, зная, что США в случае их поддержат. Их беспокоит только Россия и ответ. А ответ они представляют его, ну и конечно мы не занимаемся шапкозакидательством”, – отметил генерал.

При этом он добавил, что российский ответ “будет жестким и суровым».

Так же Решетников, комментируя заявление экс-премьер-министра ДНР Александра Бородая о вероятности так называемой большой войны, подчеркнул, что украинская армия к ней не готова, но если Вашингтон даст отмашку и пообещает поддержку, то “Порошенко полезет”.