Генерал разведки сообщил, куда попытается ударить Эрдоган внутри России

15.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Турции Реджепа Эрдогана будет продолжать экспансию в Закавказье, а также мусульманские республики России, поскольку реализовывать амбиции новой Османской империи на западном направлении Анкаре не позволят партнеры по НАТО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский Интерес» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке, российский военный историк Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перспектива для России очень сложная – нам уже придётся сталкиваться уже не за пределами традиционной зоны влияния России, а непосредственно в зоне влияния, это Закавказье. Со всеми другими последствиями. Мы должны очень серьёзно думать о Северном Кавказе.

Эрдоган, на мой взгляд, понятен. В Европу ему стремиться – в лучшем случае, ему подарят Болгарию. А так, Грецию не отдадут, и там ничего не произойдёт, несмотря на напряжение. Куда ему двигаться? Вниз на юг воевать с арабами и Израилем? Бессмысленно.

Значит, есть вот эта неопределившаяся мягкая зона полусостоявшихся или даже почти несостоявшихся государств Средней Азии и Закавказья. Это абсолютно молодые образования, всё, что было до 1991 года, это вообще не в счёт, почти не в счёт. Это мягкая ситуация, мох, по которому можно двигаться с этими планами.

А нам это крайне неприятно, потому что сепаратистские идеи на Волге, в Татарстане и других связанных с тюркизмом и с исламом ситуаций, будут доставлять нам огромное беспокойство», – рассказал военный эксперт.

«По Эрдогану. Есть информация, что он якобы лаз по национальности, он не турок, он грузинского происхождения», – отметил модератор дискуссии.

«Это не слухи, говорят о том, что его род переселился туда после так называемой Кавказской войны. Лаз ли он или какое-то ответвление черкесов, во всяком случае, происхождение такое. А вы сами знаете, оппортунист и предатель – это самый главный враг. Злобнее таких людей быть не может», – добавил Леонид Решетников.