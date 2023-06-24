Генерал Решетников: Мятеж Пригожина должен быть подавлен максимально быстро

Противники России уже пользуются ситуацией с мятежом, устроенным Евгением Пригожиным.

Об этом заявил генерал СВР в отставке Леонид Решетников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Решетникова, если в ближайшее время мятеж не остановить, его последствия будут крайне тяжелыми.

«Противник уже пользуется военным мятежом, который организовал Пригожин и стоящие за ним силы. В том числе, я думаю, что иностранные силы.

Пользуются уже, по крайней мере, для поднятия морального духа армии киевского режима в расчете на то, что начнется смятение в рядах наших Вооруженных сил, которые находятся на фронте. Расчет на это, я думаю, у того же Пригожина.

Если он заявлял, что мы не мешаем проводить вам военные операции на фронте, в то же время всячески блокирует и занимает штаб в Ростове, который практически и руководит всей Специальной военной операцией.

То есть, последствия от военного мятежа, если он не будет подавлен в ближайшие дни, могут быть очень тяжелые. В том числе и расколоть страну, руководство, расколоть народ.

Поэтому, сейчас необходимо решительно, не останавливаясь ни перед чем, остановить этот мятеж», – заявил Решетников.