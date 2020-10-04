Генерал Решетников: «Советская система» Лукашенко больше не работает – только Союзное государство

04.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Для Белоруссии будет катастрофой, если создание Союзного государства снова, после подавления активной фазы Беломайдана, сорвётся из-за амбиций Александра Лукашенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мое мнение, Лукашенко сохранил советскую систему, но она не работает. Он же сам во время всех этих забастовок говорил – «да я их уволю, потому что, в принципе, они на заводе не нужны, я их содержу, чтобы они с голоду не умерли».

Не работает эта система, она у нас умерла сама собой.

Значит, что Белоруссии явно нужна экономическая реформа серьезная, но самое главное, надо начинать не с этого.

У нас есть Союзное государство, оно прописано во всех бумагах, а по факту – ничего не получается. Не можем реализовать то, что задумали.

Надо реализовывать, и Александру Григорьевичу надо выбирать: идешь ли ты на то, что ты предлагал в середине 90-х годов?» – напомнил Решетников.

Ведущий передачи Юрий Кот напомнил, что тогда Лукашенко рассчитывал возглавить общее Союзное государство.

«Он мнил себя президентом. Вот это всё и подводит, – согласился генерал. – Все эти сепаратистские князьки, всё это делается ради места, ради своей позиции.

Так же на Украине было – «зачем я пойду под Москву, там так много начальников, и я их буду слушаться, пошли они, мы сами будем начальниками».

«В современном мире и раньше это было до современного мира, – малое государство не может существовать самостоятельно, а если отказываешься от Москвы, то будешь под Вашингтоном, а, не дай Бог, – под Варшавой, стонать и плакать будешь под ними», – добавил Решетников.