Генерал РФ: Макрон – глуп, но угроза вторжения НАТО реальна

Максим Столяров.  
03.04.2024 21:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В условиях нынешнего обострения очень тревожно, что отсутствует диалог между РФ и НАТО, поскольку сейчас максимально высокие риски возникновения прямого столкновения в результате не столько чьей-то позиции, сколько непреднамеренных инцидентов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях нынешнего обострения очень тревожно, что отсутствует диалог между РФ и НАТО, поскольку...

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«Угроза прямого столкновения просчитывается и учитывается с обеих сторон. Но все представляют, насколько опасно неконтролируемое развитие ситуации, увеличение военных рисков, непреднамеренных инцидентов, включая сюжеты, связанные с выходом в чужое воздушное пространство. Всё это требует особого внимания с обеих сторон к системе контроля взаимного сдерживания. Но у нас такого диалога фактически нет на официальном уровне, в практическом поле. Угрозы не только существуют, но и учитывая снижение управляемости ситуации, они даже возрастают», – сказал Данилов.

В свою очередь, первый зампред Российского союза ветеранов генерал-майор Владимир Романенко подтвердил, что руководством РФ постоянно просматриваются варианты вступления части сил НАТО или всего блока, однако риторику президента Франции Макрона назвал непонятно на что рассчитанными «вбросами» и «пиар-акцией».

«За ним же французские аналитики говорят, что на сегодняшний момент Франция способна выделить около 2 тысяч военнослужащих. Это выглядит несерьёзно и глуповато для президента такой страны, как Франция. Безусловно, наш Генштаб очень внимательно относится к таким вбросам. Но для того, чтобы их было поменьше, как раз и было принято решение об увеличении состава ВС до полутора миллионов и создании военных округов. Ну а в целом, такого уровня отсутствия взаимодействия с НАТО за весь период после Второй мировой войны у нас просто не было. И это вызывает определённую тревогу», – рассказал Романенко.

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