Генерал СБУ: «Формула Штайнмайера» затянет удавку на Украине

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В случае проведения выборов в Донбассе по «формуле Штайнмайера» ОБСЕ признает их легитимность.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению бывшего силовика, выборы на Донбассе станут «удавкой» на шее Украины.

«Давайте коротко я скажу, в чем суть формулы. Первое – дать предварительный особый статус Донбасса, провести выборы – это все без участия Украины, провести выборы под контролем России и якобы ОБСЕ, которое тоже будет под контролем России. Если ОБСЕ напишет, а вы в этом не сомневайтесь, что там международные стандарты выполнены, то после этого в Конституцию вносятся изменения о постоянном особом статусе Донбасса», – сказал генерал.

«Вы понимаете, о чем идет речь… Если бы подписали эту формулу, то считайте, что удавка уже на шее. И Дальше Россия бы решала, как ту удавку затянуть», – заявил Вовк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в начале сентября украинские представители согласились на утверждение «формулы Штайнмайера», предусматривающей алгоритм предоставления Донбассу особого статуса после проведения выборов, но затем Киев пошел на срыв переговоров в Минске.