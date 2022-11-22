Генерал СБУ: ФСБ передала Стрелкова Пригожину обучать диверсантов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) после ухода из медиа пространства сейчас где-то в приграничной зоне обучает бойцов диверсионных подразделений специальной направленности.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В ходе беседы телеведущий обратил внимание на то, что Ягун несколько раз говорил о Стрелкове в прошедшем времени.

«Выполнял», «был». Вы считаете, что Гиркина больше нет в живых, или – что он просто прекратил выполнять эти функции?», – спросил ведущий.

Имеется в виду гипотеза об информационной работе Стрелкова на ФСБ с целью сосредоточения вокруг себя основной массы недовольных властями «радикальных патриотов».

«Думаю, что он прекратил выполнять эти функции, потому что он реально ушёл из медийной области, эта работа стала совершенно не нужна. Надо учитывать, что всё это произошло именно в тот момент, когда Шойгу начал активно бороться с теми блогерами, которые неподконтрольны Минобороны и активно его критиковали. Учитывая, что были блогеры, которые контролировались Пригожиным, частично Кадыровым, ещё какими-то людьми, а было отдельно от него несколько блогеров, которые контролировались ФСБ. Я понимаю, что ФСБ с Шойгу могли договориться, и та часть блогеров просто ушла с информационного поля. А учитывая, что активность агента надо было как-то использовать в другом ключе, вот он и пошёл делать другую работу, переквалифицировался», – ответил бывший сбушник.

На вопрос о местонахождении Стрелкова Ягун выразил уверенность, что он где-то недалеко от границы, а на территорию новых субъектов РФ его не пускают из соображений безопасности.

«Думаю, что ФСБ, пытаясь договориться с Пригожиным о каких-то совместных действиях в возможном будущем, на перспективу, передала своего очень ценного для их понятия агента, который сейчас активно используется в так называемом учебном подразделении. То есть они создали специальное подразделение, через которое проходят определённую фильтрацию те, из которых потом будут создаваться какие-то, может, диверсионные подразделения специальной направленности. Скорее всего, оно расположено вблизи с границей Украины, и попадание Гиркина на территорию Украины, даже если она и оккупирована, для них не очень желательно, потому что всё-таки есть опасения, что он может попасть в поле зрения украинских спецслужб и быть либо ликвидированным, либо захваченным», – предположил Ягун.