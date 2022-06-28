Генерал СБУ горюет, что нечем ударить по Крымскому мосту и Севастополю

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Новости Украины

Даже если Украине и предоставят «Железный купол», это не поможет обеспечить полноценную защиту от российских ракет.

Об этом в эфире «Украина 24» рассказал бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что Украина нуждается в создании «купола» для «отражения натиска противника» и предоставлении Западом артиллерии большой и особой мощности. Также убежден, что нереализованный проект ОТРК «Сапсан» мог бы «нанести большой урон ВС РФ».

«Когда наши сейчас начинают говорить про «железный купол», мы должны понимать, что он не предполагает уничтожение высокоточных ракет. Это – система РСЗО, которая летит хаотично. Поэтому понятно, что создать систему, которая могла бы перехватывать основную массу ракет, очень сложно. Если бы мы закончили наш ракетный комплекс, который уже был на выходе и был подготовлен, в том числе, его экспортный вариант «Сапсан». Специалисты говорили, что в случае положительной тенденции, комплекс имел бы возможность лететь до 800 км. Думаю, что даже такие ракеты могли бы сдерживать противника, если бы он знал, что они у нас есть. К сожалению, у нас нет даже оружия, которое могло бы лететь (не считаю противокорабельные ракеты «Нептун» или «Гарпун», потому что это – совершенно другие системы вооружения) дальше 120 км», – разочарован Ягун.

Особенно генералу обидно, что Украине нечем ударить по Крыму.

«И по Крымскому мосту, и по Севастополю у нас пока что нет возможности ударить. Если бы была возможность, наши бы давно ударили. Нет оружия – того, что достало бы и реально что-нибудь там сделало. Нужно просто взять линейку и померить расстояние ближайшее к нашей контролируемой территории и можно увидеть, что там 200+ км. Пока что, рано говорить о возможности каких-либо ударов.

Если бы действительно получили то оружие, про которое договаривались. Те пакеты и те ракеты, которые можно устанавливать на системы залпового огня, но они имеют дальность 300 км, то думаю, что это была бы совершенно другая война», – сокрушается Ягун.