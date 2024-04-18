Генерал СБУ: И Трамп, и Байден хотят закончить войну

Елена Острякова.  
18.04.2024 10:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 181
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Боевые действия на Украине прекратятся в течение года. Об этом в интервью «Новыны. Лайв» заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сегодня вижу признаки того, что война закончится либо до выборов президента США в ноябре, либо в течение года после выборов. Я думаю так потому, что Трамп дал слишком много обещаний об окончании войны, это проходит красной линией в каждом его выступлении и интервью. Ему ничего не остается, кроме как провести все мероприятия, чтобы хотя бы приостановить боевые действия», – сказал Вовк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Боевые действия на Украине прекратятся в течение года. Об этом в интервью «Новыны. Лайв»...

Он добавил, что Украину такой вариант не устроит, потому что ей придется отдавать территории. Но и второй срок Байдена, по мнению генерала, ситуацию не изменит, поскольку этому президенту на втором сроке захочется «хлопнуть дверями и закончить войну».


Однако окончить войну без переговоров с Россией невозможно, поэтому Вовк считает, что они уже идут в формате спецслужб или спецпредставителей той или иной стороны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть