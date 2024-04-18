Генерал СБУ: И Трамп, и Байден хотят закончить войну

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Боевые действия на Украине прекратятся в течение года. Об этом в интервью «Новыны. Лайв» заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сегодня вижу признаки того, что война закончится либо до выборов президента США в ноябре, либо в течение года после выборов. Я думаю так потому, что Трамп дал слишком много обещаний об окончании войны, это проходит красной линией в каждом его выступлении и интервью. Ему ничего не остается, кроме как провести все мероприятия, чтобы хотя бы приостановить боевые действия», – сказал Вовк.

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Он добавил, что Украину такой вариант не устроит, потому что ей придется отдавать территории. Но и второй срок Байдена, по мнению генерала, ситуацию не изменит, поскольку этому президенту на втором сроке захочется «хлопнуть дверями и закончить войну».

Однако окончить войну без переговоров с Россией невозможно, поэтому Вовк считает, что они уже идут в формате спецслужб или спецпредставителей той или иной стороны.