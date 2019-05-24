Генерал СБУ: Карлик Зеленский – это Гитлер, страдающий комплексом Наполеона как Путин

24.05.2019

Провозглашающий референдумы и работающий исключительно на публику новый президент Украины Владимир Зеленский похож на Адольфа Гитлера, который в 1933 году пришёл к власти точно так же.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приблизительно так же (как и Владимир Зеленский – прим. ред.) становился авторитарным диктатором, фюрером Гитлер в Германии в 1933 году, когда победил на выборах, а потом через плебисциты, популистические референдумы, объединил в себе канцлера и президента, и был объявлен фюрером», – отметил он.

Более того, по мнению Григория Омельченко, Владимир Зеленский из-за своего маленького роста страдает «комплексом Наполеона», о чём свидетельствует его беспринципное нарушение Конституции Украины после клятвенных заверений строго её придерживаться.

«Я не хочу обидеть пана Зеленского, но это медицина. Он страдает синдромом Наполеона. Маленький карликовый рост. Посмотрите внимательно российский фильм, где он играет главную роль «Поручик против Наполеона». Посмотрите по выводам психиатров, психологов Путина, такого же маленького роста, страдающего синдромом Наполеона. Он от этого никуда не денется.

Я посмотрел его выступление в парламенте, как он шел к парламенту и что он вытворял. Слова и некоторые взгляды, которые он бросал, и особенно, картина, когда ему сделал справедливое замечание народный депутат Олег Ляшко, когда он ненавистным взглядом на него посмотрел. Человек чувствует силу диктатора.

Как правило, страшными диктаторами были люди карликового, маленького роста, которые все страдают комплексом Наполеона. Но страшно не это, не это ведь характеризует духовное состояние человека, а то, что первым шагом после клятвы придерживаться Конституции, конституционных прав и свобод человека и гражданина, так пнуть Конституцию и пойти на её прямое нарушение», – резюмировал генерал.