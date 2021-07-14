Генерал СБУ: «Крымская платформа» – говорильня, поможет только десант НАТО в Севастополе

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Совместные с НАТО учения, запуск саммитов и платформ по Крыму – это всего лишь площадки для кофе-брейков, которые не помогут Украине вернуть контроль над полуостровом.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерала, единственная помощь, которую Украине может оказать НАТО? – это высадка десанта и военный поход на Россию, но не такой трусливый, как недавняя провокация британского эсминца «Дефендер».

«Си Бриз», 32 страны, флоты все: 6-й американский, Великобритания – помогут ли нам эти учения, даже если их будет 60 стран, освободить Крым? Эти учения каждый год проводятся, они помогают нам хоть чуть-чуть в освобождении Крыма?

«Крымская платформа», эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада – поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам…

Если Соединенные Штаты Америки выводят свои войска, Великобритания – свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю – вот, что нам поможет. У нас с этими «платформами» и так все хорошо, это звучит, это патриотично. Но я в них перспектив не вижу», – заявил Вовк.