Генерал СБУ: Люди из Крыма и ЛДНР ещё полезут к нам, как через Берлинскую стену

29.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина в будущем станет такой экономически сильной, что жители Донбасса и Крыма сами будут стремиться к возвращению в ее состав, как восточные немцы стремились разрушить Берлинскую стену.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил подавший документы на регистрацию кандидатов в президенты Украины экс-глава СБУ Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно называть вещи своими именами: Россия – агрессор, Россия оккупировала часть нашей территории, российская армия принимает участие в боевых действиях, всё остальное – от лукавого. Когда-то русским будет стыдно за то, что они, находясь в эфире, где 80 процентов россиян пока что доверяют телевизору, думают, что у нас власть захватили бандеры, что у нас нацистская власть. Нет у нас нацистской власти, у нас есть кланово-олигархическая власть со всеми элементами ОПГ, которая грабит нашу страну и наш народ», – сказал Смешко.

«Нужно, прежде всего, сделать страну, где крымчане, Донецк и Луганск захотят, как через Берлинскую стену, перелезть сюда, как когда-то было между ФРГ и ГДР», – добавил он.

Касаясь Крыма, Смешко отметил, что на сегодняшний день удержание полуострова обходится России в 3 миллиарда долларов в год.

«Ключевой вопрос – вода и энергия. Ситуация в Крыму не такая радостная, как казалось России. Но очевидно, что сейчас возвращение Крыма для российского руководства – это политическая смерть.

С другой стороны, наша военная способность и наши люди там. Когда говорим о территории, мы должны понимать, что нам нужна победа, и мы её получим, но какой ценой? Каким образом сейчас атаковать ядерную державу с наибольшей европейской армией, когда у нас дома огромные проблемы?» – сокрушается Смешко.