Генерал СБУ: Наша спецслужба кишит гражданами России

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В руководстве СБУ и других силовых органах Украины полно носителей российских паспортов.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Смешко, все украинские силовики, обучавшиеся на территории России, после развала СССР получили российское гражданство.

«С 91-го года все, кто находился на территории России – все военнослужащие и все, кто учился там в ВУЗах, они все по указу президента Ельцина должны были получить российские паспорта. Я думаю, что [таких владельцев российских паспортов в силовых структурах Украины] очень много. Фактически на сегодняшний день этим никто не занимался. У нас законодательство прописано так, что двойное гражданство мы не признаем, но нет алгоритма, каким образом лишить, если мы узнаем о двойном гражданстве…

Их [владельцев российских паспортов] много, потому что безнаказанность рождает новые преступления. Преступники рождают новых преступников. Когда мы видим, что наличие иностранного гражданства не приводит ни к каким последствиям, люди, особенно те, которые имеют деньги, которые уже имеют определенные связи с другими странами, в том числе и со страной-агрессором, они только увеличили себе возможность иметь запасные аэродромы», – заявил Смешко.

Он также добавил, что сегодня в высшем руководстве СБУ много российских граждан.