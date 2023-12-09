Генерал СБУ недоволен: Мы зря признали убийство Кивы и подрыв Крымского моста

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Публичная ответственность украинских спецслужб за проведение операций на территории России может создать проблемы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-заместитель главы СБУ генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

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«Если мы начинаем акцентировать внимание на том, что наконец-то создан украинский Моссад… Я всегда говорю: слушайте, Моссад никогда не брал на себя ответственность. Он официально не выходил и не говорил: «Мы в такой-то стране уничтожили кого-то». Почему? Потому что это юридическая дилемма. Это фактически страна берет на себя ответственность, что она уничтожает кого-то внесудебным методом. Поэтому никто такие вещи не говорит публично», – сказал Ягун антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он заметил, что Украина осуждает Россию, если та пытается сделать что-то подобное.

«Мы осуждаем то, что делал Советский Союз против наших героев — Коновальца, Бандеры, Ребета и других. Это было международное преступление. И то, что Россия сейчас делает в Европе. Зато мы довольно странно ведем себя, когда нам это выгодно. Есть такой перекос немножко. То, что Кивы не стало — это плюс. Но то, что мы начинаем не понимать, что это может нам немного…», – добавил генерал.

По его словам, это касается и ситуации с подрывом Крымского моста.

«Осуществили замечательную операцию. Супер. Но для чего снимать документальный фильм об этом — я не понимаю. Для чего брать на себя ответственность — так же не понимаю. Идет война. … [после] напишем книги, снимем художественные фильмы. Это совсем другая ситуация. Я всем объясняю, что в соответствии с нашим законодательством Служба безопасности Украины не работает за рубежом. Только на нашей территории или на оккупированной территории. А завтра выйдет какой-то полковник и скажет: «Мы провели суперсовременную операцию, очень сложную, ликвидировали преступника». Как реагировать? Гипотетически: если мы действовали красиво, классически, выйдет кто-то, улыбается и говорит: «Вы, знаете, без понятия. Какое-то там спецподразделение Центурион вооруженных сил Марса». Все, закрыли тему», – резюмировал Ягун.