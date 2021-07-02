02.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Подписание меморандума о строительстве кораблей для ВМС Украины, провокация в территориальных водах России у берегов Крыма, а также секретные документы об этой операции, найденные якобы случайно в графстве Кент и переданные журналистам, – это все звенья одной цепи.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший зампредседателя СБУ генерал-майор Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно объединить два несовместимых факта – это присутствие корреспондента с телекамерой ВВС на корабле, который непонятно каким образом получил разрешение на съемку во время фактически боевой операции. Это один факт. А второй факт, что документы нашел неизвестный человек и понес не куда-нибудь, а именно в ВВС. Два факта, которые нужно объединить и понять, что не исключено, что специально было сделано это все самими британцами.

Для чего? Все сейчас думают над этим, но я думаю, что один из вариантов, кроме многих моментов – это просто раскрытие перед Москвой планов, что Великобритания вышла на роль, когда она может и способна, не остановится ни перед чем, если ей будет что-то нужно… Проход корабля, перед этим меморандум [с Украиной о строительстве тральщиков] подписан, потом эти документы – это все в одном контексте. В том плане, что Великобритания хочет быть на самом деле на первых ролях, в том числе и в Украине, хочет показать России, что она возвращается», – заявил Ягун.