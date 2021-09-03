Генерал СБУ объявил бегство США из Афганистана «стратегическим поражением»… русских

03.09.2021 09:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Проблема Афганистана для Москвы второстепенная, а потому после бегства американцев из Кабула послаблений для Киева со стороны России не будет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший замглавы СБУ генерал-лейтенант Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Талибы не забывают, что надо помочь своим братьям на севере – это раз. Второе, наркотрафик будет в северную сторону идти, и все потуги России показать себя другом «Талибана» тоже не приведут к глубокой перспективе. То есть, если сделать предварительный вывод – это очень большая проблема именно для России, не для Америки, которая где-то там за океаном, а именно для России. И русские это понимают», – заявил Ягун.

«То есть то, что россияне выставляют сейчас, как некую свою победу», – уточнил один из собеседников.

«На самом деле это большой стратегический проигрыш для них. Потому что они фактически забыли про существование Афганистана. Они знали, что есть американцы, они эти деньги там тратят. Люди погибают, американские солдаты, не только американские, коалиции там. И всё», – объяснил генерал.

«Как это повлияет на активность России на других направлениях, в частности Кавказ, Украина, страны Балтии?» – прозвучал вопрос.

«Понятное дело, что часть своих финансовых и военных мощностей будут вынуждены перекинуть для охраны на помощь своим союзникам по ОДКБ. К сожалению, это не принесет большого облегчения Украине, потому что мы находимся в приоритете, хотим мы этого или не хотим. Это в какой-то мере понятно, что это одна из заноз в российском этом всём бедламе, но не такая большая, чтобы можно было сказать, что они про нас забудут и кинут все силы туда», – признал Ягун.