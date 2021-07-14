Генерал СБУ: Одесситы теперь встречают НАТО с цветами

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

За последние годы население Украины стало по-другому относиться к сотрудничеству с НАТО. Об этом свидетельствуют состоявшиеся недавно учения «Си Бриз» в Черном море.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник аппарата главы СБУ, генерал-майор Игорь Гуськов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень удачно прошли учения «Си Бриз» в этом году. Я недавно приехал из Одессы, на День ВМФ был в Одессе парад – меня поразило отношение людей, которые находятся там. Я был двадцать лет назад, и я видел эти митинги, эти попытки рассказать, что НАТО – геть. Но в этом году тысячи и тысячи людей, находящихся в Одессе – местных жителей, отдыхающих, просто приходили фотографировались и масса положительных эмоций была. Это внешняя сторона», – сказал Гуськов.

Напомним, в 2006 году в Крыму, а после и в ряде городов Украины – Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Одессе и Николаеве прошли массовые акции протеста против НАТО. В Феодосии мирные жители даже заблокировали высадку солдат НАТО и строительство базы в Феодосии.