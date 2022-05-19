Генерал СБУ: Одессу отрезают. Русский десант готовится к захвату Бессарабии

Российский десант может высадиться в Одесской области и захватить населенные пункты в Бессарабии.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, поэтому российская армия наносит удары по мосту через Затоку, чтобы отрезать возможность переброски украинских войск.

«Для проведения десантной операции у них очень и очень ограниченные возможности. Но надо понимать, что если они оставили, наверное, высадку десанта, например, где-то в Одессе, в стороне своих планов, то не исключена действительно возможность захвата каких-то населенных пунктов на побережье юга украинской Бесарабии.

Это Белгород-Днестровский, Измаильский районы. Почему они и пытаются уничтожить мост в Затоку, потому что таким образом, они думают, что не разрешат нашим войскам вовремя подтянуть резервы», – заявил Ягун.