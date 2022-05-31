Генерал СБУ плачется: Остров Змеиный заменил России затонувшую «Москву»

Остров Змеиный сегодня обеспечивает России воздушное прикрытие находящейся в акватории Черного моря группировки ВМФ. Украина не может высадить свой десант и провести захват острова, потому что в этом случае потеряет больше солдат, чем получит пользы.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ягуна, единственная надежда у Украины на то, что в Черное море зайдут корабли НАТО, чтобы разблокировать украинские порты.

«Основная техника, которую там пытаются разместить, – это ПВО. Почему именно на острове – потому что фактически остров сейчас заменяет тот корабль, который мы послали в известном направлении. «Москва» – это был не просто крейсер, который имел возможность обстреливать Украину «Калибрами», – это был крейсер, который был фактически плавучим дивизионом С-300, который обеспечивал прикрытие всего воздушного пространства для морской группировки русских именно в этой части Черного моря.

Для них критически иметь ПВО именно в той точке, потому что таким образом они могут обеспечить себе подходы к нашим берегам, обстрелы наших берегов из ракетного вооружения. Если бы острова не было, им надо было бы что-то придумать, держать там какие-то корабли, а у них этих кораблей нет, единственный был – крейсер «Москва», потому что другого ничего не получается. Сейчас остров «Змеиный» – это модель корабля, который обеспечивает им прикрытие неба.

Для нас это тоже не очень хорошо, потому что, если мы, все-таки, обеспечим вывоз нашего зерна, если войдут корабли НАТО, обеспечат нам возможность выгрузки нашего зерна, то нахождение русских на этом острове очень критично. Нам надо принимать решение – либо мы будем уничтожать их с воздуха, либо там действительно будет какой-то десант…

Пока что мы показали, что «Байрактарами» во взаимодействии с нашей авиацией, смогли в первый раз, когда они там только появились, смогли это все уничтожить. Насколько мы сейчас сможем это сделать – очень тяжело это будет. А про десантную операцию я даже не говорю, потому что у нас просто не хватит сил. Мы можем положить больше людей, чем получить пользы от этой десантной операции. Пока что имеем то, что имеем», – заявил Ягун.