Генерал СБУ похвалился диверсией в Подмосковье

Украинские диверсанты проникают на территорию России и совершают подрывы военных складов и других объектов.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень тонкая работа, очень небезопасная, понятное дело. Они работают в глубине российской территории. Это даже иногда несколько сотен километров.

Последнее, что у них там произошло «случайно» – это 80 километров от Москвы начались взрывы на артскладах ракетного вооружения, где хранилось огромное количество противотанкового вооружения и ракет к нему…

Это концепция того, что войну надо переносить на территорию врага.

Чтобы они просто понимали, что, если они будут ходить по улицам, то в любой момент какой-нибудь кирпич может упасть с крыши, либо в подъезде с ними кто-нибудь поздоровается, скажет: «Добрый вечер, мы из Украины», – заявил Ягун.