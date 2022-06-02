Генерал СБУ: «Пора договариваться, пока не потеряли очередные области»

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Новости Украины

Украинскому режиму уже пора переходить к дипломатическим шагам по завершению войны, пока российские войска не взяли под контроль очередные территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вовка, Россия не отказалась от плана по созданию Новороссии, куда входили бы юго-восточные области Украины.

«Президент Зеленский в очередной раз заявил, что все равно война закончится дипломатическим путем. Так, возможно, этот дипломатический путь нужно включать? Я не о сдаче территорий, я не о капитуляции – я о том, что уже сегодня нужно предусматривать последствия, которые могут быть для всего мира и моделировать. Есть возможности договариваться и, я привожу слова президента Украины, – рано или поздно все равно мы придем к дипломатическому пути. Так, может, уже потихоньку нужно переходить, не оставляя стратегии освобождения наших территорий? Мы видим, что чем дальше, тем больше областей занимает Российская Федерация. Но в каких границах остановится эта агрессия и оккупация? Снова-таки, я видел этот план вживую – Новороссии. Я еще раз акцентирую, от этого плана Россия не отказалась», – заявил Вовк.