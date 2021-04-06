Генерал СБУ: Пора снимать розовые очки, НАТО нас не защитит

06.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Все разговоры о членстве Украины в НАТО – пустая болтовня, поскольку на самом деле Киев НАТО не нужен.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил Игорь Смешко, экс-председатель Службы безопасности Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не используем полностью наш статус углубленного партнерства, как Швеция? Как это можно делать без нашего посла в Брюсселе, без нашего военного представителя? Это должны быть глыбы, это должны быть люди с авторитетом, знаниями, связями среди высшего руководства НАТО, к которым бы прислушивались и понимали, что это серьезно.

Это говорит об одном – что все разговоры о нашем членстве НАТО, как это использовал прошлый президент и сейчас – это просто разговоры. К сожалению, факты говорят о другом. Без консенсуса членство Украины в НАТО невозможно, а есть страны-члены НАТО, которые категорично, почти открыто заявляют, что Украина в НАТО не будет. И одни США никогда не смогут этого сделать. Нам надо снимать розовые очки и думать, как реально обеспечить свою безопасность», – сказал Смешко.