Генерал СБУ: «Поздно пить «Боржоми». Германия кишит российскими агентами»

Россия сохранила мощную агентурную сеть в Германии и активно работает на всей территории Евросоюза, пользуясь прозрачными границами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вовка, не менее 10 процентов немецкого парламента являются «агентами влияния» РФ.

«В Германии ситуация с Россией очень сложная. Там очень большая агентура влияния, которой управляют. Правильно Анналена Бербок сказала, что они своей агентурой влияния манипулируют как хотят. Должны иметь в виду, что пророссийская партия «Альтернатива для Германии» насчитывает в Бундестаге 83 человека. Это все – агенты влияния Российской Федерации. 10%.

Даже если не все – возьмите половину – это очень большой актив, так сказать. Потому уже поздно пить «Боржоми». Уже настолько эта агентура там внедрена, настолько она прижилась, что сейчас надо думать, как ее выбивать изнутри», – сказал генерал СБУ.