Генерал СБУ: «Поздно пить «Боржоми». Германия кишит российскими агентами»

Анатолий Лапин.  
28.03.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, ЕС, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


Россия сохранила мощную агентурную сеть в Германии и активно работает на всей территории Евросоюза, пользуясь прозрачными границами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сохранила мощную агентурную сеть в Германии и активно работает на всей территории Евросоюза,...

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По мнению Вовка, не менее 10 процентов немецкого парламента являются «агентами влияния» РФ.

«В Германии ситуация с Россией очень сложная. Там очень большая агентура влияния, которой управляют. Правильно Анналена Бербок сказала, что они своей агентурой влияния манипулируют как хотят. Должны иметь в виду, что пророссийская партия «Альтернатива для Германии» насчитывает в Бундестаге 83 человека. Это все – агенты влияния Российской Федерации. 10%.

Даже если не все – возьмите половину – это очень большой актив, так сказать. Потому уже поздно пить «Боржоми». Уже настолько эта агентура там внедрена, настолько она прижилась, что сейчас надо думать, как ее выбивать изнутри», – сказал генерал СБУ.

«Это беда, которую нужно исправлять. Обмен информацией, потому что там миграционная шпионская сеть действует, при отсутствии границ между странами Европейского союза, очень четко. Мы должны иметь в виду, что после распада Советского Союза Россия стала правопреемницей не только в политическом и экономическом плане, но и в разведывательном плане. Вся сеть, мощная резидентура, одна из самых мощных в мире, была передана ей», – заявил Вовк.

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