17.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Украина
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Генерал СБУ предложил шантажировать Запад возвращением ядерного оружия


Украина должна пригрозить Западу, что в ответ на недостаточную помощь в противостоянии с Россией могут начаться работы по возвращению Киеву ядерного оружия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть все возможности восстановить свой ядерный статус, политическая воля нужна. Да, сейчас. Сейчас есть научный потенциал, у нас есть все технические возможности восстановить ядерный статус. Но я не призываю восстановить, я призываю напомнить, что нужно с уважением относиться к украинскому народу.

К слову, у нас в Харькове впервые расщепили в 20-ых годах ядерные материалы – уран, у нас в институте в Харькове. У нас самые лучшие ракеты в мире по цене, эффективности, качеству по сегодняшний день, Южмаш. Нельзя так унижать нацию, которая подарила Королёва миру. Мы имеем  право заявлять миру о своём достоинстве, нас нельзя так унижать.

Никто больше украинцев не внес в ядерное разоружение и безопасность во всём мире, но есть граница унижения украинского народа. При необходимости можно говорить за столом с нашими западными коллегами – мы же искренне защищаем западный мир, мы искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» – возмущался Смешко.


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