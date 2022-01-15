Генерал СБУ придумал, как выманить Путина на встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин согласится принять у себя главу украинского государства Владимира Зеленского только после того, как тот уволит нынешнего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и отправит переговорщиков в Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вовка, Украине также придется пойти на выполнение ряда требований России по «Минским соглашениям».

«Я отвечу на вопрос, когда можно ехать к Путину, говорить: «Я согласен». Пусть едет Владимир Александрович и так далее. Но для этого что нужно? Первое – уволить Кулебу. Пока Кулеба будет министром, Путин не будет говорить. Кулеба назвал Путина «убийцей».

Я всегда говорил – уважаемые, есть статья «Разжигание агрессивной войны и ведение агрессивной войны», зарегистрируйте дело в отношении Путина, Шойгу, Герасимова – начальника Генштаба, выдвиньте обвинение, где будет записано, что он убил путем этой войны кучу людей и после этого любой чиновник будет иметь право говорить: «Путин подозревается в убийстве». Но на сегодня чиновники не имеют права говорить, тем более, в отношении руководителя, даже государства-агрессора.

Когда можно ехать на переговоры и когда Путин примет Зеленского. Первое – уволить Кулебу. Второе – риторику изменить. Каждый раз мы слышим вбросы в сторону России, но говорим: «Мы хотим встретиться».

Если мы говорим с самого начала, что мы политико-дипломатическим путем, то дипломатия не предусматривает обид, причем серьезных друг другу. А нужно ехать, «Минские договоренности», часть можно выполнить. Закон об амнистии или он называется «непривлечение к ответственности»… Принять закон о проведении выборов, только о проведении выборов, без даты.

И я сейчас крамольные вещи говорю – послать представителя правительства или Офиса президента к Пасечнику и Пушилину, чтобы он с ними переговорил. Формальное действие – поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: «Там не с кем говорить, они конченые».

Вот тогда можно звонить Путину и говорить: «У нас есть справка о встрече» с вашими представителями и так далее. У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности». Там 3-4 миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести – давайте говорить.

Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте», – заявил Вовк.