13.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина
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Генерал СБУ призвал к «наступательным действиям» на территории РФ

Украинские спецслужбы должны начать работу, которая отвлечет внимание России от Украины.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» экс-замглавы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина проигрывает в наступательных действиях, в частности в наступательных действиях спецслужб на территории врага. Когда мы будем создавать у них проблемы и когда они начнут заниматься своими проблемами, тогда они забудут о проблемах в мире. Если мы начнем поддерживать, например, те независимые движения, которые есть на Кавказе, на Урале, то понятно, что там начнутся какие-то большие процессы и Россия просто отключится от тех процессов, которые у нас. Понимаете, создать проблемы, в первую очередь, в России. А мы ведем себя очень толерантно», – заявил Ягун.

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