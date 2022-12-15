Генерал СБУ призвал к терактам на российских военных объектах

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Украине мало выхода на свои границы в пределах 1991 года, она должна сформировать штурмовые группы, которые зайдут на приграничные российские территории и устроят там диверсии на военных объектах.

Об этом в интервью пропагандирующему оголтелую русофобию львовскому журналисту Остапу Дроздову заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ягун призвал совершать такие акции, чтобы продемонстрировать, что Украина на это способна.

«Стоит вопрос – что мы видим за победой? Выход на границы 91-го года? Ну и что. Ну, мы вышли на границы 91-го года во всей Черниговской области, что нам это дало? Ничего, стоит артиллерия врага и бьет по нашим селам, а мы не переходим границу, потому что мы же такие демократические. Хотя, по большому счету, организовать какую-то батальонно-тактическую группу, зайти на ту территорию и перебить эту артиллерийскую обслугу раз и навсегда, показать, что мы можем это сделать – это был бы шаг очень мощный», – сказал генерал СБУ.

«Но нет, мы стоим на границе и только наблюдаем, как нас обстреливают. Я понимаю, что есть ответы, что мы ломаем психологию и частично начинаем переносить войну на их территорию. И взрывы на аэродромах, каких-то военных объектах об этом говорят. Но я не говорю о переносе войны на мирное население, потому что мы не должны уподобляться агрессору и гасить по критической инфраструктуре гражданских объектов, но взять на вооружение то, что нам нужно ликвидировать, грубо говоря, какой-то штаб какого-то округа в ближайшем приграничье или ударить дроном по дворцу в Геленджике, показав, что мы можем и это сделать, досадив Путину. Такие вещи нужно делать. Показать населению России, что мы другие, но можем и на их территории устраивать вещи, которые им не нравятся», – заявил Ягун.