Генерал СБУ призвал объявить каноническую УПЦ «шпионской сетью»

15.02.2022  19:32 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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беспредел, Дзен, дискриминация, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, СБУ, Скандал, Украина, Церковь
Новости Украины

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – это разведывательная сеть, которую используют враги Украины, но граждане этого не понимают.

Об этом в эфире Espreso.TV заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – это разведывательная сеть, которую используют враги Украины, но...

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«Есть моменты, на которые нужно обращать внимание. Прежде всего, это наличие разветвлённой сети, псевдоцерковного образования, которое называется «Украинская православная церковь Московского патриархата». Это очень опасный участок работы, я надеюсь, что это следующий шаг, где будет уделено внимание государства, гражданам надо сконцентрировать внимание», – призывал провокатор.

«Потому что мы столкнулись в этом 2014 году, когда эту сеть использовали враги. Я не исключаю, что это разведывательная сеть, в том числе, она не просто так на территории Украины. Часть общества этого не понимает, считают этот церковью, а на самом деле ничего общего с церковью там нет.

Вы видите, что в этот напряженный момент нет никаких заявлений относительно мира и спокойствия на территории Украины, молитвы за Украину, за мир на нашей территории. Это тоже очень знаково», – бредил Ягун.

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