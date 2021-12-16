Генерал СБУ призвал реанимировать проект Порошенко по присоединению «украинских» Кубани и Приморья

16.12.2021  18:58 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украина может объявить своими и присоединить территории, населенные этническими украинцами зарубежом – по примеру заморских территорий Франции.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил бывший зампредседателя СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может объявить своими и присоединить территории, населенные этническими украинцами зарубежом – по примеру...

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По словам Ягуна, эта идея всерьез рассматривалась во время правления президента Петра Порошенко еще три года назад.

«На самом деле, в 18-м году стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории. Про Канаду речь не шла, а шла в первую очередь обо всех этих клинах. О Сером Клине, Зеленом Клине, что было на Дальнем Востоке. Шла речь о компактном проживании украинцев.

Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах. Воронежская область – это вообще была территория приближенная, Стародубщина. Но поднимались даже вопросы о помощи и включении частично украинцев из Латинской Америки, там тоже какие-то непонятные были моменты.

То есть, эти вопросы поднимались, что украинское государство будет не просто помогать, а включит в свой состав как заморские, грубо говоря, территории. Нужно это поднимать, не избегать этого. Почему мы должны это забывать?», – заявил Ягун.

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