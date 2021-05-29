Генерал СБУ публично отчитал Зеленского за «непродуманные» санкции против Минска

29.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией было принято президентом Украины Владимиром Зеленским непродуманно и, скорее всего, было вызвано затаенной обидой на Александра Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам госбезопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае. Мы самые первые заявили о том, что закрываем воздушное пространство Белоруссии для своих самолетов. Потом мы заявляем, что мы их не принимаем, потом мы заявляем, что мы туда не полетим и так далее. Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование. Конечно, всем понятно, что Лукашенко посадил этот самолёт обманным путём. Это понятно для Путина и для Зеленского, и для руководителей других государств. Но расследование только начинается, и если вы дружите с законом и строите цивилизованное, правовое государство, то вы должны сказать, что есть признаки, что было злоупотребление президента, поэтому давайте дождемся результатов расследования. Еще раз хочу сказать – решение относительно Белоруссии было принято преждевременно, непродуманно, эмоционально. Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко, которая была глубоко затаенной, а тут появилась отдушина и повод чтобы выдать на-гора свои санкции. Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – сказал Василий Вовк.