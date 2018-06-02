02.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Генерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием

В Киеве развенчали «страшные тайны» российских военных в Крыму – они втихую включают излучатели, чтобы зомбировать местное население. Об этом идет речь в программе «Секретный фронт» на принадлежащем украинскому олигарху Виктору Пинчуку телеканале ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, отставной генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко уверяет, что рассекретил это по «характерным жестам» в движениях и мимике крымского населения.

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«Я со специалистами обратил внимание на неадекватное, чрезвычайно агрессивное поведение людей разного возраста, разного пола, их мимику, движения руками, ногами, телом. А особенно выражения лиц и глаза. Ряд этих материалов дал основания однозначно утверждать, что были применены Российской Федерацией специальные войска технические, которые применили это психотропное техническое оружие для такого агрессивного возбуждения людей против украинской власти», – уверяет Омельченко.

Его слова подтверждает бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, уверяющий об избирательном влиянии этого излучения: «Это все находится на базе ГРУ Генштаба Российской Федерации, частично исполняют отдельные институты, включая Институт мозга. Они, эти подразделения и эти лаборатории, дошли до того, что могут влиять как на массу людей, так и на отдельного человека, чтобы вызвать какие-то эмоции или чрезвычайные оценки ситуации». –

Заметили зомбирование и меджлисовцы, увидевшие красные и зеленые фонарики в горах полуострова.

«Жители села, которое буквально на вершине горы, та самая база, они буквально каждый день в четыре часа утра наблюдают одну и ту же картину – непонятные красные свечения, переходящие в зеленые. Они не могут объяснить что это. В горы просто так пойти тоже опасно, потому что там неизвестные люди с картами в военной форме буквально всю местность проходят, изучают эту местность», – рассказывает перебравшаяся в Киев меджлисовка Гульнара Абдулаева.

А бывший замначальника Генштаба ВСУ, доктор технических наук Игорь Романенко добивает – ретрансляторы излучают исключительно на крымских татар: «В районе Соленого Озера ставится вышка с определенными генераторами. Эти ретрансляторы там могут использоваться как психотропное оружие, распространяться на большие территории. Тем более, что это район наибольшего проживания крымско-татарского населения».