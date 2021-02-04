Генерал СБУ: Румыния и Польша с нетерпением ждут особого статуса Донбасса

04.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вслед за получением федеративного статуса Донецком и Луганском аналогичные процессы начнутся и на Западной Украине. А соседние Польша, Румыния и другие страны лишь поджидают этого момента, чтобы реализовать свои планы и присоединить к себе украинские земли.

Об этом в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не дай Бог мы на это пойдем и сделаем спецстсатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее. И у нас останется Украина – Чернигово-Киевской княжество, вот и все.

Люди сейчас не смотрят на это, а я это вижу. Я еще раз говорю – я не просто диванный эксперт, я проработал, работаю сейчас, анализирую сейчас, общаюсь сейчас, изучаю сейчас и знаю все эти истории – и по периметру нашей границы знаю, на что претендует Польша и Румыния, несмотря на заявления о том, что мы соседи.

Только дай слабину – Россия же у нас забрала тоже, когда мы на коленях стояли с нашей революцией, не могли подняться», – заявил Вовк.