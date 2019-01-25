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25.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Политические убийства, СБУ, Скандал, Украина
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Генерал СБУ с экрана ТВ призвал убить Путина и Януковича

Человек, который убьёт президента России Владимира Путина или экс-президента Украины Виктора Януковича, впоследствии будет оправдан украинским судом как борец с террористами.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-депутат Верховной Рады Украины генерал СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но основании норм международного права, устава ООН, национального законодательства Украины, в случае физической ликвидации Путина, как организатора войны против Украины, такие действия не будут преступными, а будут расцениваться, как действия в случае крайней и необходимой обороны, по аналогии убийства террориста №1 Усамы бен Ладена, которого сейчас заменил Владимир Путин.

То есть, если случится ликвидация Путина, как агрессора против Украины, то та личность, которая это сделает, не будет считаться, с точки зрения международного права и национального законодательства Украины, убийцей и преступником», – сказал он.

При этом, по мнению Омельченко, можно так же «безнаказанно» убить и экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Если кто-то, в силу разных причин: мести, ненависти, каком-то эмоциональном состоянии, предпримет такой шаг против Януковича, который осуждён (украинским судом – прим. ред.) за соучастие в развязывании агрессивной войны против Украины, то с суммой всех доказательств эту ситуацию можно трактовать, как необходимую оборону или действие, совершенное в состоянии крайней необходимости», – добавил СБУ-шник.

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