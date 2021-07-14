Генерал СБУ с русской фамилией: Лёгкой прогулки для Путина не будет

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина рано или поздно столкнется с войной с Россией. Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник аппарата главы СБУ, генерал-майор Игорь Гуськов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению отставного силовика, при этом, в отличие от предыдущих лет, США и Великобритания готовы оказывать Украине серьезную военную поддержку.

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«Я очень не хочу этого, но я считаю, что это развитие ситуации, перманентное состояние угрозы, рано или поздно все равно закончится тем, что войска будут российские введены», – сказал Гуськов.

«Такая угроза есть, и эта угроза на сегодняшний день, на мой взгляд, более существенна, чем это было в 2016-м году», – добавил украинский генерал.

По его мнению, сейчас главная задача Украины – «создать запас прочности самим и благодаря нашим партнерам».

«То, что мы видим сейчас, мы видим, что Запад нам готов, если не все, то часть стран, ключевые наши партнеры – это США и Великобритания, кроме дипломатической поддержки готовы способствовать увеличению оборонного потенциала. И это, конечно, сводит к тому, что легкой прогулки для Путина не будет. И, чем дальше, тем эта прогулка в его глазах будет сложнее и кровопролитнее», – хорохорится Гуськов.